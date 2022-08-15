Зеленський повідомив про «перші в історії відносин» переговори з президентом Нігеру

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів «перші в історії відносин» країн переговори з президентом Нігеру Мохамедом Базумом.

«Провів перші в історії відносин перемовини з президентом Нігеру. Подякував за підтримку України в ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці й координацію участі в міжнародних проєктах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки», – написав Зеленський у твітері.

У липні президент призначив спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки. Ним став Максим Субх.

Анонсуючи це рішення у червні під час звернення до Африканського Союзу, Зеленський заявив про намір активізувати діалог з усіма країнами Африки.