Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський повідомив про «перші в історії відносин» переговори з президентом Нігеру

У липні президент призначив спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів «перші в історії відносин» країн переговори з президентом Нігеру Мохамедом Базумом.

«Провів перші в історії відносин перемовини з президентом Нігеру. Подякував за підтримку України в ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці й координацію участі в міжнародних проєктах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки», – написав Зеленський у твітері.

У липні президент призначив спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки. Ним став Максим Субх.

Анонсуючи це рішення у червні під час звернення до Африканського Союзу, Зеленський заявив про намір активізувати діалог з усіма країнами Африки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG