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08 листопада 2019, Київ 23:46
Новини | Політика

Зеленський підписав зміни до бюджету-2019 про збільшення видатків на виплату зарплат шахтарям

Підписаний Зеленським закон виділяє на зарплати шахтарів і «недопущення відключення шахт від електропостачання» 1 млрд гривень

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Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до державного бюджету на 2019 рік у частині збільшення видатків на виплату зарплат шахтарям, повідомив Офіс президента.

Закон виділяє на зарплати шахтарів і «недопущення відключення шахт від електропостачання» 1 млрд гривень.

Документ, зокрема, передбачає додаткові 1,4 млрд гривень для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, 787 млн гривень – на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, 354,6 млн гривень – для фінансування соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до державного бюджету на 2019 рік.

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