Зеленський підписав зміни до бюджету-2019 про збільшення видатків на виплату зарплат шахтарям

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до державного бюджету на 2019 рік у частині збільшення видатків на виплату зарплат шахтарям, повідомив Офіс президента.

Закон виділяє на зарплати шахтарів і «недопущення відключення шахт від електропостачання» 1 млрд гривень.

Документ, зокрема, передбачає додаткові 1,4 млрд гривень для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, 787 млн гривень – на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, 354,6 млн гривень – для фінансування соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до державного бюджету на 2019 рік.