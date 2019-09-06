Зеленський відповів на петицію про легалізацію обігу зброї

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відповідь на петицію щодо законодавчого унормування обігу в державі короткоствольної зброї та права на її застосування з метою захисту.

«Усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою

діяльність та ураховуючи необхідність удосконалення правової політики і

встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана», – зазначається там.

Водноачас, президент подякував авторам за аналіз ситуації з наявністю нелегальної зброї у населення у зв’язку з конфліктом на Донбасі та пообіцяв передати висловлені у петиції пропозиції комісії з питань правової реформи.

Згадану петицію зареєстрував на сайті президента Георгій Учайкін із «Української асоціації власників зброї» 22 травня цього року.

Дискусії щодо легалізації короткостволу для цивільного населення тривають вже кілька років. Зокрема, до цього закликали і попереднього президента Петра Порошенка, але той також не підтримав таку ініціативу.