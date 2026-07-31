Зеленський стверджує, що сили РФ втратили вбитими приблизно 700 тисяч осіб

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News оприлюднив власну оцінку втрат Росії та України на полі бої у повномасштабній війні, яка триває вже близько чотирьох із половиною років.

«Їхні втрати – 1 мільйон 600 тисяч, і приблизно 700 тисяч – убитими… Ми маємо 50 тисяч убитих солдатів, приблизно 400 тисяч поранених, а також велику кількість зниклих безвісти», – сказав глава української держави.

Жодна з цифр, наведених Зеленським, не відповідає оцінкам незалежних дослідників і навіть Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 31 липня, загальні втрати армії РФ із 24 лютого 2022 року перевищили 1 мільйон 446 тисяч (тут ідеться як про загиблих, так і про поранених, деякі з них можуть враховуватися неодноразово; окремого підрахунку загиблих російських військових український Генштаб не веде).

Російська служба британського мовника BBC спільно з виданням «Медіазона» встановила імена, прізвища та інші дані майже 235 тисяч загиблих військовослужбовців РФ. Реальна їхня кількість, за словами самих дослідників, може бути значно більшою – за оцінками НАТО, до пів мільйона.

Також телерадіокомпанія BBC у лютому 2026 року називала число 200 тисяч загиблих українських військових. Проект UALosses наводить дані про майже 100 тисяч убитих і майже таку ж кількість зниклих безвісти.