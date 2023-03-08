Важливо подякувати жінкам – Зеленський про 8 березня

У Міжнародний день боротьби за права жінок або Міжнародний жіночий день у кожного в Україні є своя думка, як провести його, сказав президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він однак зауважив, що важливо цього дня подякувати жінкам.

«Кожен і кожна мають свою думку, як і що робити в цей день, 8 березня. І в цьому – наша сила. В цьому є свобода. Ми рівні, ми вільні, ми в міцній Україні. Мені здається, важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати всім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють – воюють за Україну. Згадати, подумати й подякувати всім жінкам, які віддали свої життя за нашу державу. Подякувати мамам. Згадати, що поки мама жива, ти можеш відчути себе дитиною. Подякувати коханим за повагу й силу», – сказав Зеленський.

Нещодавно у застосунку «Дія» проводилось опитування, в якому взяли участь понад 2,1 мільйона українців. За даними Мінцифри, більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним (понад 1,3 млн голосів).

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року). До 1970-х років цей день став одним з найбільших свят в Радянському Союзі і залежних від нього країнах.

В Україні 8 березня вихідний день. Минулого року через воєнний стан цей день був робочим, як і цьогоріч.