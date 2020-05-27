Зеленський запропонував Алієву «вдихнути нове життя» в ГУАМ

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим запропонував приділити більше уваги роботі в організації ГУАМ (Організація за демократію й економічний розвиток, до якої входять Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова). Про це 27 травня повідомляє пресслужба президента.

«ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію», – сказав Зеленський.

Під час розмови український президент також подякував за надання Україні медичних матеріалів й обладнання у вигляді гуманітарної допомоги від Азербайджану загальною вагою понад 23 тонни, доправлену до Києва 21 травня 2020 року.

Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ із участю Грузії, України, Азербайджану і Молдови була заснована 1997 року. Із 1999 по 2005-й до організації також входив Узбекистан, і тоді вона звалася ГУУАМ. Але це об’єднання так і не стало постійно активною міжнародною організацією, переживши кілька сплесків активності і періодів застою.