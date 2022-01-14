В ОПУ розповіли про домовленості Зеленського і Алієва

Президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільгам Алієв підписали у п’ятницю в Києві спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства та низку інших двосторонніх документів, повідомила пресслужба Офісу президента України.

«Ми підписали спільну декларацію президентів України й Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах, спільну протидію гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами», – заявив Зеленський за результатами українсько-азербайджанських переговорів.

За даними ОПУ, у спільній декларації закріплюються домовленості:

надавати взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності двох держав у їхніх міжнародно визнаних кордонах;

прагнення інтенсифікувати двосторонню предметну взаємодію в політико-безпековій, торговельно-економічній, паливно-енергетичній, військово-технічній, інфраструктурній, транспортній, авіабудівній, агропромисловій, культурно-гуманітарній та інших галузях;

визначається готовність до активізації співробітництва в питанні протидії гібридним загрозам (йдеться про подальше посилення співпраці у сфері оборонної промисловості шляхом завершення поточних та розробки нових спільних проектів);

міститься пряма згадка про наміри поглиблювати співробітництво в межах міжнародних та регіональних організацій і форумів, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ГУАМ, ОЧЕС.

Повідомляється, що урядовці України та Азербайджану також підписали угоди про співробітництво у сфері безпечності харчових продуктів, про екстрену взаємодію у двосторонній торгівлі, про співробітництво в аграрній, енергетичній сфері, у сфері земельних відносин.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв перебуває в Києві з робочим візитом.