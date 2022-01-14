Президенти України й Азербайджану проводять зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський 14 січня розпочав зустріч із президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим, який перебуває в Києві з робочим візитом, повідомила пресслужба українського голови держави.

За повідомленням, після завершення зустрічі відбудуться українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі. Також заплановане підписання двосторонніх документів.

Після цього президенти України й Азербайджану зустрінуться з представниками засобів масової інформації. Напередодні в Офісі президента анонсували пресконференцію орієнтовно на 13:00.

У грудні під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим у рамках свого робочого візиту до Брюсселя президент Зеленський запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав: України, Азербайджану і Туреччини.

Зеленський пропонував провести зустріч з огляду на те, що в лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною.