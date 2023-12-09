Зеленський у дорозі до Аргентини – прямує на інавгурацію новообраного президента

Президент України Володимир Зеленський нині перебуває у дорозі до Аргентини, повідомив ввечері суботи Офіс президента.

«Дорогою до Аргентини для участі в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сторони, серед іншого, обговорили «активізацію відносин України з країнами Африки, посилення взаємодії в межах участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу».

Зеленський запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.

Кабо-Верде – держава в Атлантичному океані за понад 600 км від західного узбережжя Африки.

Очікується, що Зеленський має прибути до столиці Аргентини Буенос-Айреса у неділю вранці.

В Аргентині на виборах 19 листопада переміг правий популіст, кандидат від опозиційної лібертаріанської коаліції «Свобода наступає» Хав’єр Мілей. Інавгурація запланована на 10 грудня.