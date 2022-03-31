Зеленський назвав Бельгію «серцем Європи», що може надихнути європейців робити більше для миру в Україні

Президент Володимир Зеленський у зверенні до парламенту Бельгії у четвер заявив, що ця країна однією з перших надала Україні оборонну допомогу, але як держава-«серце Європи» нині має надихнути інших європейців робити більше для миру в Україні.

«Ви тепло прийняли вже понад 30 тисяч українців, які покинули свої домівки через цю війну. Але саме ви як держава – серце Європи можете надихнути усіх інших європейців зробити більше. Щоб допомогти нам вигнати окупантів з України і відновити дорогоцінний мир. Мир, який вартує більше, ніж будь-що, ніж будь-які цінності, ніж будь-які алмази. Більше, ніж будь-які угоди з Росією. Більше, ніж будь-яке російське судно у європейських портах. Більше, ніж будь-який барель російської нафти», – сказав Зеленський.

Він висловив упевненість, що в «поважних штаб-квартирах», які розташовані у Бельгії, повністю усвідомлюють загрозу з боку Росії.

Сьогодні Зеленський також виступав перед парламентом сусідньої до Бельгії країни – Нідерландів, і закликав тамтешню владу надати Україні зброю.

Останнім часом президент України фактично щодня виступає перед парламентаріями різних країн світу із закликами тиску на Росію, яка вторглася в Україну і діями своїх військ забирає тут людські життя та завдає значних руйнувань.