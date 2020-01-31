Зеленський очікує на «швидку екстрадицію» з Болгарії фігуранта «справи Гандзюк» Левіна

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим висловив сподівання на швидке вирішення питання екстрадиції підозрюваного в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна), повідомляє Офіс президента.

«Глава держави подякував за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами громадянина України Олексія Левіна за підозрою в причетності до нападу на Катерину Гандзюк, і висловив сподівання на швидке вирішення питання його екстрадиції в Україну», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Зеленський підтвердив зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього політичного діалогу з Болгарією.

27 січня суд міста Бургас у Болгарії заарештував на 40 діб Олексія Москаленка (Левіна), імовірного організатора нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомив Офіс генерального прокурора. Його затримали увечері 24 січня. У відомстві розповіли, що заступник генпрокурора Віктор Трепак особисто передав болгарській стороні документи, необхідні для екстрадиції Левіна до України.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.