Справа Гандзюк: суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб

Суд міста Бургас у Болгарії заарештував на 40 діб Олексія Москаленка (Левіна), імовірного організатора нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомив Офіс генерального прокурора. Його затримали увечері 24 січня.

У відомстві розповіли, що заступник генпрокурора Віктор Трепак особисто передав болгарській стороні документи, необхідні для екстрадиції Левіна до України.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.