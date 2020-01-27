Справа Гандзюк: прокуратура Болгарії просить заарештувати Левіна до рішення про екстрадицію

Прокуратура Болгарії просить заарештувати імовірного організатора нападу на Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) до рішення суду про його екстрадицію до України, передає Болгарська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Поточний запобіжний захід має завершитися упродовж 72 годин із моменту затримання.

За даними болгарської влади, підозрюваний потрапив на територію країни у 2018 році.

Офіс генерального прокурора розповів агентству «Інтерфакс-Україна», що українська сторона вже направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна, якого затримали увечері 24 січня.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.