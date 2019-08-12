Зеленський у Житомирі обговорить проблему видобутку бурштину

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня перебуватиме з робочою поїздкою в Житомирській області, інформує сайт глави держави.

Зеленський візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину.



Також президент України представить новопризначеного голову Житомирської обласної державної адміністрації.

Незаконний видобуток бурштину відбувається в Житомирській та Рівненській областях. До деяких районів незаконного промислу правоохоронці можуть потрапити лише під час спецоперацій. Приміром, у Зарічненському районі Рівненської області в жовтні 2018 року близько 200 невідомих чинили опір поліцейським, які патрулювали зону незаконного видобутку бурштину.