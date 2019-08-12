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12 Серпень 2019, Київ 11:51
Новини | Політика

Зеленський у Житомирі обговорить проблему видобутку бурштину

Президент України Володимир Зеленський під час однієї з нарад

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Президент України Володимир Зеленський 12 серпня перебуватиме з робочою поїздкою в Житомирській області, інформує сайт глави держави.

Зеленський візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину.

Також президент України представить новопризначеного голову Житомирської обласної державної адміністрації.

Незаконний видобуток бурштину відбувається в Житомирській та Рівненській областях. До деяких районів незаконного промислу правоохоронці можуть потрапити лише під час спецоперацій. Приміром, у Зарічненському районі Рівненської області в жовтні 2018 року близько 200 невідомих чинили опір поліцейським, які патрулювали зону незаконного видобутку бурштину.

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