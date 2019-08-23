Зеленський дав українське громадянство 11 захисникам України, зокрема сину Іси Мунаєва

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства України 11 особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України, повідомляє пресслужба голови держави.

Серед тих, хто отримає паспорт, – Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року, йдеться в повідомленні.

«Всі особи, яких прийнято до громадянства України згідно з цим указом, брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на сході держави», – наголошують у пресслужбі голови держави.

13 серпня президент Зеленський підписав указ про спрощення процедури набуття українського громадянства для іноземців й осіб без громадянства, які брали чи беруть участь у захисті національної безпеки й оборони України, та громадян Росії, що зазнали переслідувань через політичні переконання.

Деякі іноземці, що воювали як добровольці на боці України в нинішній російсько-українській війні, просять Київ надати їм українське громадянство, бо в їхніх країнах їм за це загрожує кримінальне переслідування.