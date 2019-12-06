Зеленський їде на Донбас у День ЗСУ – трансляція

Президент України Володимир Зеленський у День Збройних сил України 6 грудня їде на Донбас.

Він зустрінеться з військовими в зоні проведення ООС у Донецькій області.

Раніше сьогодні у відеоролику з привітанням з нагоди Дня Збройних Сил України, президент заявив, що Україна поверне під контроль анексований Росією Крим і території Донбасу, і висловив сподівання на «досягнення довгоочікуваного миру».

«Сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно хочемо миру, ми не хочемо щодня втрачати найкращих, і ми обов’язково повернемо наших людей і наші території», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз Україна «набагато сильніша, ніж п’ять років тому», при цьому пам’ятає, «що буває, коли країна не піклується про власну армію і виявляється неготовою захистити свої державні інтереси».

«Саме тому після досягнення довгоочікуваного миру потужне українське військо залишиться нашим пріоритетом. Адже це – гарантія нашої свободи, нашої незалежності і самостійного розвитку квітучої України», – наголосив Зеленський.

День Збройних сил України відзначають щорічно 6 грудня. У цей день в 1991 році був ухвалений відповідний закон України.