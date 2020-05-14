Зеленський змінив начальників управлінь СБУ в Києві і трьох областях

Президент України Володимир Зеленський змінив начальників управлінь Служби безпеки країни в Києві, Київській, Житомирській і Одеській областях – відповідні укази оприлюднені на сайті голови держави.

Зокрема, 13 травня Зеленський звільнив Сергія Болдиря з посади начальника управління СБУ в Києві й Київській області і призначив на цю посаду Олега Головаша, якого перед цим звільнив із посади керівника УСБУ Житомирщини.

На посаду начальника управління СБУ в Житомирській області президент призначив Сергія Лисака.

Управління СБУ в Одеській області, згідно з указом Зеленського, замість Віталія Харченка очолить Віктор Доровський.

Причини кадрових змін в указах не наведені.

Наприкінці березня президент призначив Олександра Якушева новим заступником голови Служби безпеки України Івана Баканова.