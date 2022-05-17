Зеленський виступив із відеозверненням на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю

Президент України Володимир Зеленський 17 травня виступив із промовою на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю, запевнивши присутніх, що «ненависть зникне, а диктатори помруть».

Зеленський вказав на зв’язок між кіно та реальністю, згадавши фільми «Апокаліпсис сьогодні» та «Великий диктатор» Чарлі Чапліна, в яких висміювався нацистський лідер Адольф Гітлер.

«Потрібен новий Чаплін, який доведе, що кінематограф перестав бути німим», – сказав Зеленський.

Він запевнив, що «людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине».

Виступ Зеленського супроводжувався оплесками публіки, що зібралася на головному майданчику фестивалю у Каннах (Франція).

Фестиваль, який було скасовано у 2020 році та скорочено торік через COVID-19, звернув увагу на тему війни в Україні.

Заплановано показ кількох фільмів українських кінематографістів, зокрема документального фільму Сергія Лозниці «Природна історія руйнування».

Документальний фільм про війну «Маріуполіс 2» литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, що був вбитий минулого місяця в Маріуполі, отримає спеціальний показ.

Двадцять один фільм боротиметься за головну нагороду фестивалю, «Золоту пальмову гілку», протягом наступних 12 днів.

Організатори фестивалю не допустили до участі росіян, пов’язаних з Кремлем.