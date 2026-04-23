Зеленський прибув на Кіпр, де пройде неформальний саміт лідерів ЄС – речник

За словами речника президента, планується виступ Володимира Зеленського на засіданні
За словами речника президента, планується виступ Володимира Зеленського на засіданні

Президент України Володимир Зеленський 23 квітня прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав Європейського Союзу, повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.

За його словами, планується зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, зустріч із в.о. премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, тристороння зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також участь у засіданні й виступ.

За словами речника Зеленського, засідання лідерів ЄС розпочнеться приблизно о 19:00 за місцевим часом і буде закритим.

Дводенна неформальна зустріч лідерів ЄС відбудеться під головуванням очільника Європейської ради Антоніу Кошти, а прийматиме її кіпрський президент Нікос Христодулідіс, оскільки Кіпр зараз головує в Раді ЄС.

Планується, що лідери ЄС, зокрема, говоритимуть про конфлікт в Ірані й на Близькому Сході, а також послухають виступ президента Володимира Зеленського щодо сиутації довкола війни Росії проти України.

