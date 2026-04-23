Зеленський прибув на Кіпр, де пройде неформальний саміт лідерів ЄС – речник

Президент України Володимир Зеленський 23 квітня прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав Європейського Союзу, повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.

За його словами, планується зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, зустріч із в.о. премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, тристороння зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також участь у засіданні й виступ.

За словами речника Зеленського, засідання лідерів ЄС розпочнеться приблизно о 19:00 за місцевим часом і буде закритим.

Дводенна неформальна зустріч лідерів ЄС відбудеться під головуванням очільника Європейської ради Антоніу Кошти, а прийматиме її кіпрський президент Нікос Христодулідіс, оскільки Кіпр зараз головує в Раді ЄС.

Планується, що лідери ЄС, зокрема, говоритимуть про конфлікт в Ірані й на Близькому Сході, а також послухають виступ президента Володимира Зеленського щодо сиутації довкола війни Росії проти України.