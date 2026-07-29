Зеленський: питання Криму поки що не на порядку денному переговорів

Питання про повернення окупованого Росією Криму поки що не обговорюється у рамках мирних зусиль щодо припинення війни, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News під час свого візиту до США.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи питання Криму повернулося до порядку денного, він сказав: «Шкода – ні. Чи поки що ні. Побачимо. Не знаю».

«Найголовніше між нами – це земля, вона – дуже важлива. Це – наша територія. Це – наша історія. Йдеться про наші будинки. Але найголовніше – не втратити людей», – зазначив Зеленський.

Під час свого візиту президент України, зокрема, зустрівся з президентом США. За словами Зеленського, вони з Трампом обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» і «деякі інші ідеї, які можуть допомогти», а також важливість активізувати дипломатичний процес. Зустріч була закритою для преси. Зеленський був у Білому домі понад годину.

Навесні і влітку цього ркоу військові й енергетичні об’єкти окупованого Росією Криму, а також російські логістичні шляхи зазнають найбільших атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, на півострові через дефіцит пального заборонили продаж цивільним бензину, запроваджені графіки відключення електроенергії.

У червні тоді міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що окупований Крим «найближчим часом перетвориться на острів» через дії українських дронів.

Українська влада неодноразово заявляла, що будь-яка мирна угода, яка передбачає територіальні поступки Росії чи закріплює контроль Кремля над окупованими територіями України, буде винагородою Москві за її агресію.