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08 Серпень 2019, Київ 22:25
Новини | Політика

У студії «Квартал 95» визначилися з коміком, який гратиме Зеленського

У «Кварталі» знайшли, хто пародіюватиме Зеленського

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Студія «Квартал 95» знайшла коміка, який гратиме президента Володимира Зеленського. Ним найімовірніше стане Юрій Великий, який раніше був учасником дуету «Брати Шумахери», повідомили у «Кварталі» «Українській правді».

«Наразі це найбільш вірогідна кандидатура, але точно буде відомо саме на концерті «Вечірнього Кварталу» 13 серпня (в Одесі – ред.)», – заявили у студії.

Великий опублікував в Instagram відео, на якому він пародіює Зеленського.

«Квартал» у своїх шоу неодноразово пародіював як п’ятого президента Петра Порошенка, так і його попередника Віктора Януковича, а також інших українських політиків.

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