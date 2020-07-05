День Військово-морських сил ЗСУ: Зеленський пообіцяв морякам 70 квартир

Понад 70 квартир отримають моряки Військово-морських сил Збройних сил України, повідомив у день їхнього професійного свята в Одесі президент Володимир Зеленський.

Серед тих, хто отримає житло, є вихідці з Криму. Як заявив на урочистостях президент, йдеться про тих, хто залишився вірним присязі та залишив півостров після анексії.

«Я радий, що нарешті справедливість перемогла. Ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дав українським морякам завадити цьому», – сказав Зеленський.

До дня ВМС нагороди і ордени отримали близько десяти матросів, старшин і офіцерів.

Також золоті зірки і звання Героя України посмертно отримали командир відділення державного пожежно-рятувального загону ДСНС Сергій Шатохін і викладачка Одеського коледжу економік Ганна Бортюк. Обоє загинули під час пожежі в коледжі у грудні 2019 року.

День Військово-морських сил Збройних сил України відзначають з 2015 року в першу неділю липня..