Зеленський хоче «активної співпраці» з Латвією для повернення незаконно виведених активів

Україна налаштована на активну співпрацю з Латвією для повернення виведених до латвійських банків коштів злочинного походження, пов’язаних із колишніми українськими високопосадовцями, заявив під час візиту до Риги президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський під час офіційного візиту до Латвії обговорив це питання з президентом цієї країни Егілсом Левітсом.

«Окрема тема сьогоднішньої розмови – це кошти злочинного походження, пов’язані з українськими екс-чиновниками, які були виведені до латвійських банків з України. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю. Це стосується й питання повернення активів, щодо яких уже є відповідне рішення суду, а також пошуку інших активів, які могли бути незаконно виведені з України до Латвії», – сказав Зеленський після переговорів зі своїм латвійським колегою.

Водночас президент Латвії зазначив, що необхідно зачекати на рішення суду і є домовленість, що українська сторона має надати необхідні докази для вирішення цього питання.

Напередодні Генпрокуратура України повідомила, що суд у Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад 30 мільйонів доларів, які пов’язують із колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалив рішення про їх конфіскацію.

У вересні 2016 року Генеральна прокуратура України заявляла про домовленість із Латвією узгодити подальші кроки щодо повернення в Україну конфіскованих Ригою коштів українських колишніх високопосадовців. Перед цим стало відомо про передачу 50 мільйонів євро, які пов’язані з українськими ексчиновниками, в бюджет Латвії.