Суд у Латвії конфіскував 30 млн доларів українських експосадовців – ГПУ

Суд у Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад 30 мільйонів доларів, які пов’язують із колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалив рішення про їх конфіскацію, повідомляє 15 жовтня Генеральна прокуратура України.

«Зазначені кошти на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги. Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні», – йдеться в повідомленні.

Кому належали ці кошти – у повідомленні не вказано.

У вересні 2016 року Генеральна прокуратура України заявляла про домовленість із Латвією узгодити подальші кроки щодо повернення в Україну конфіскованих Ригою коштів українських колишніх високопосадовців. Перед цим стало відомо про передачу 50 мільйонів євро, які пов’язані з українськими ексчиновниками, в бюджет Латвії.

Як повідомив Радіо Свобода латвійський журналіст Матис Арніканс, реквізувати 50 мільйонів євро в бюджет Латвії вдалося завдяки трьом судовим рішенням: по кожному банку, де зберігалися кошти.

Левова частка грошей, 45 із 50 мільйонів, були на рахунках в латвійській філії українського «Приватбанку», решта – в банках «ABLV» і «Regionala Investiciju Banka». Рахунки в останньому були, за даними журналіста, пов’язані із компаніями Сергія Курченка. Решта грошей, за даними джерел, пов’язані також із Сергієм Арбузовим, ексвіцепрем’єр-міністром і Юрієм Іванющенком, екснародним депутатом від Партії регіонів.

У вересні 2014 року стало відомо про існування можливих рахунків колишніх українських високопосадовців у Латвії.