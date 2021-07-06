Зеленський обговорив з Шарлем Мішелем євроінтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Литви зустрівся з президентом країни Гітанасом Наусєдою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Як заявили в Офісі президента, Зеленський наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.



«Відбувся обмін думками щодо важливості фіксації європейської перспективи України й подальшої підтримки цієї амбітної мети з боку Євросоюзу та держав – членів ЄС. Президент України високо оцінив той факт, що саме Литва стала першою країною Євросоюзу, яка уклала з Україною відповідну двосторонню декларацію», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський поінформував співрозмовників про перебіг підготовки до інавгураційного саміту «Кримської платформи», який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.