Зеленський у п’ятницю влаштує марафон з пресою – ОП анонсував менш ніж за добу до заходу

Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений «екватору його каденції», відбудеться 26 листопада. Повідомила невдовзі після 16-ї години четверга пресслужба Офісу президента.

«У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь. Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань», – йдеться на сайті ОПУ.

Пресмарафон «30 запитань президенту України» розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

Захід транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента та на провідних українських телеканалах, вказали в ОПУ.

1 грудня президент Володимир Зеленський планує виступити зі зверненням перед Верховною Радою.