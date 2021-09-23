Зеленський зустрівся з прем’єром Британії у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном у Нью-Йорку. Про це повідомили у Офісі президента України.

«Сторони позитивно оцінили перші результати запровадження Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британіє... Зокрема, було відзначено зростання двостороннього товарообігу в першому півріччі цього року на понад 70%», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський і Джонсон також обговорили безпекову ситуацію на сході України та в Чорноморсько-Азовському регіоні.

«Глава держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні. Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій взаємодії з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту», – заявили в ОПУ.

Зеленський також подякував Британії за підтримку у створенні «Кримської платформи» і передав Джонсону список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на непідконтрольній Києву території та в Росії.

В ОПУ поінформували, що сторони обговорили також виклики у зв’язку з запуском «Північного потоку-2». «Президент України наголосив, що цей проект є геополітичною зброєю Росії», – йдеться у повідомленні.

Зеленський також повідомив прем’єра Британії про намір взяти участь у сегменті високого рівня 26-ї Конференції країн – учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться у Глазго 1-2 листопада.

Президент запросив Джонсона відвідати Україну з візитом.

На Даунінг-стріт у свою чергу повідомили, що «прем’єр-міністр підтвердив непохитну відданість Великої Британії суверенітету та територіальній цілісності України».

«Обидва лідери погодилися щодо важливості підтримки Збройних сил Великої Британії українським військовим через операцію «Орбітал». Прем’єр-міністр похвалив амбіції України щодо клімату, а лідери обговорили шляхи, якими Велика Британія може підтримати Україну в переході від викопних видів палива», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Джонсон привітав «програму реформ президента Зеленського», яка є важливою складовою майбутніх амбіцій України.

Президент України Володимир Зеленський відвідує США з робочим візитом для участі у Генеральній асамблеї ООН.