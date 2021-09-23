Головне на ранок: Зеленський виступив в ООН, в Україні посилили карантин

ЄС викликав посла Грузії у Брюсселі через повідомлення про шпигунство, спікера Ради Разумкова не запросили на збори «Слуги народу», «Шахтар» завоював Суперкубок України, в Україні посилено карантинні обмеження, Зеленський виступив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

ЄС викликає посла Грузії через імовірне шпигунство

Європейський союз викликав посланника Грузії у Брюсселі Вахтанга Махароблішвілі після повідомлень, що органи безпеки цієї країни шпигували за дипломатами ЄС та іншими високопосадовцями. Посол Євросоюзу в Грузії Карл Гартцелл заявив 22 вересня, що ймовірне шпигунство з боку «близького друга та партнера, такого, як Грузія», викликає серйозні питання щодо двосторонніх відносин та дотримання дипломатичних норм. Грузинські ЗМІ повідомляють, що тисячі файлів, опублікованих викривачем минулого тижня, свідчать, що Служба державної безпеки прослуховувала Гартцелла, американських дипломатів, посла Ізраїлю та інші дипломатичні представництва в Тбілісі.

Разумков повідомив, що його не запросили на збори «Слуги народу» в Трускавці

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що його не запросили на заплановані в Трускавці на Львівщині збори парламентської фракції «Слуга народу». «Станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять – обов’язково візьму участь, не запросять – не візьму. Я ж не ходжу в гості без запрошення», – сказав Разумков. Під час дострокових парламентських виборів 2019 року Дмитро Разумков очолював виборчий список владної партії «Слуга народу». Упродовж останніх днів у публічну площину вийшли повідомлення про конфлікт між Разумковим і владною фракцією.

«Шахтар» розгромив «Динамо» і здобув Суперкубок України

Донецький «Шахтар» здобув Суперкубок України, розгромивши чемпіонів, київське «Динамо», на НСК «Олімпійський» у столиці. У першому таймі рахунок відкрив Лассіна Траоре, який відзначився на 30-й хвилині. По перерві нападник гірників оформив дубль (це сталося на 54-й хвилині), а на 61-й хвилині Алан Патрік довершив розгром – 3:0.

В усіх регіонах України встановлюється «жовтий» рівень епіднебезпеки

В усіх регіонах України з 23 вересня встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Як повідомила раніше пресслужба уряду, епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, а вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19. Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що «обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби».

Зеленський виступив в ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. У своїй промові він звинуватив світову спільноту у «провалі іспиту на ковід», а нездатності також врегулювати ситуацію в Афганістані. Окремо Зеленський згадав про саміт «Кримської платформи», подякувавши його учасникам, а також запросив долучитися до платформи Росію. Президент нагадав про останні затримання в окупованому Криму, зокрема, про арештованого кримськотатарського активіста та політика Нарімана Джеляла. Він також заявив про необхідність реформування ООН, щоб зробити організацію більш ефективною. Починав виступ Зеленський з повідомлення про напад на свого помічника Сергія Шефіра.