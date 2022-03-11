Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя й гарантувати безпеку усім головам громад – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у нічному відеозверенні заявив, що Україна вимагає негайно звільнити захопленого російськими військовими мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова та гарантувати повну безпеку усім головам громад в Україні.

«У Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова. Мера, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді... Захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини, не тільки проти конкретної громади, іне тільки проти України. Це злочин проти демократії як такої. Я запевняю: про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ. Уся країна бачила, що Мелітополь не підкорився окупантам. Як не підкорились Херсон, Бердянськ та інші міста, куди російським військам вдалося поки що зайти – тимчасово вдалося зайти. І це не змінити тиском на мерів чи викраденням мерів. Це можна тільки ще погіршити для окупантів», – сказав Зеленський.

Питання захоплення законних представників влади російськими загарбниками Зеленський пообіцяв порушити перед міжнародними посередниками, які спілкуються з Москвою.

«Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя й гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави. Якщо ви перетворюєтеся на аналог терористів ІДІЛ, то який сенс тоді з вами про щось взагалі розмовляти? Ми поставимо це питання зокрема й міжнародним посередникам, які спілкуються з Москвою», – зазначив Зеленський.

11 березня стало відомо, що російські війсьові викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова, увірвавшись до палацу культури, де розташований виконком міськради. Наразі місце перебування Івана Федорова невідоме, зв’язок з ним втрачено.