Зеленський у День пам’яті та примирення поїхав до кордону з Росією

Президент України Володимир Зеленський 8 травня прибув з робочою поїздкою в Луганську область, смт Мілове, що розділене кордоном між Україною та Росією, повідомила пресслужба Офісу президента.

«У Міловому президент відвідав меморіальний комплекс «Україна – визволителям». Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні. Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка. Постамент зовні нагадує бліндаж. Всередині – музей «Землянка». На постаменті напис: «Україна – визволителям», – йдеться в повідомленні ОПУ.

У президентській канцелярії зазначили, що неподалік від цього місця розташоване селище Півнівка, яке було «першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі».

Сьогодні – День пам’яті та примирення, його почали відзначати в Україні 8 травня – з 2015 року на виконання указу президента.