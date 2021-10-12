Пресконференція Зеленського та лідерів Євросоюзу (трансляція)

Президент України Володимир Зеленський, голова Європейської Ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вийшли на пресконференцію за підсумками саміту Україна-ЄС, який проходить у Києві 12 жовтня.

Перед початком пресконференції відбулася церемонія кількох документів. Зокрема, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, посол Словенії (яка нині головує в ЄС) в Україні Томаш Менцин та голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель підписали угоду між Україною та Європейським союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір.

Саміт Києва та Брюселя відбувається у 23-й раз.

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель перед самітом заявив, що лідери ЄС підтвердять «повну підтримку» Брюсселем територіальної цілісності і суверенітету України, а також підкреслять підтримку прогресу реформ.