У Миколаєві Зеленський поцікавився ситуацією в регіоні та заслухав доповідь про загрози судноплавству – ОПУ

Після повідомлень про відвідини Володимиром Зеленським Херсонщини Офіс президента повідомив про його приїзд до Миколаєва, де відбулася нарада «з актуальних питань безпеки та життєдіяльності».

Повідомляється, що влада регіону доповіла президенту про ситуацію загалом, а командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Андрій Гнатов доповів про безпеку в Чорному морі, загрози судноплавству, прикриття портової інфраструктури та результати роботи «зернового коридору».

У Telegram Зеленський повідомив, що на Миколаївщині також відвідав шпиталь, у якому лікуються поранені військові.

Ні поїздка Зеленського на Херсонщину, ні до Миколаєва не анонсувалася.

Російські війська фактично щодня атакують Миколаївську область. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.