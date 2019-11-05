Зеленський дав нагороди понад 40 військовим, в тому числі – посмертно

Президент України Володимир Зеленський своїм указом відзначив державними нагородами українських військовослужбовців, в тому числі посмертно, «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Відповідно до указу від 5 листопада, Зеленський присвоїв, зокрема, орден Богдана Хмельницького II ступеня, «За мужність» ІІ і ІІІ ступеня, медалі – «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни».

Усього в списку прізвища 46 військових, в тому числі 19 – загиблих.

14 жовтня, у День захисника України, президент теж вручав державні нагороди військовослужбовцям і присвоїв почесні найменування бригадам.