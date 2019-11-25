«Ще трішечки попрацювати»: Зеленський про готовність України до переговорів у «нормандському форматі»

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість розблокування процесу переговорів щодо зустрічі у «нормандському форматі» для врегулювання ситуації на сході України і про те, що Україна практично готова до такої зустрічі.

«Отримали дату, підтверджену чотирма країнами – Україною, Німеччиною, Францією, Росією – нормандської зустрічі. «Дожали». Молодці. Це дуже важливо розблокувати цю можливість – говорити про повернення наших територій, повернення наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і нашої територіальної цілісності… 9 грудня відбудеться ця зустріч. Вона дуже важлива для України. Починаємо готуватись до цієї зустрічі. Чесно кажучи готові, але треба ще трішечки попрацювати», – сказав Зеленський 25 листопада у черговому відеозверненні на сторінці у Facebook.

Президент заявив, що влаштовуватиме таку відеозвітність раз на тиждень.

Зустріч у «нормандському форматі» має відбутися 9 грудня у Парижі. У ній візьмуть участь лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 жовтня 2019 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.