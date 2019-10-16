Зеленський призначив нового начальника УДО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони України, призначивши на цю посаду Сергія Рудя.

Укази про це оприлюднені 16 жовтня на сайті президента.

Ще одним указом Зеленський присвоїв Оцерклевичу військове звання генерал-майора.

Про причини ухвалених рішень в указах не йдеться.

Президент Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО у травні 2019 року, звільнивши перед цим Валерія Гелетея.

Рудь раніше був співробітником Інституту УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка.