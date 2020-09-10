Зеленський призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані

Президент Володимир Зеленський 10 вересня підписав укази про звільнення та призначення кількох дипломатичних представників України.

Зокрема, Зеленський звільнив Геннадія Надоленка з посади Надзвичайного і повноваженого посла України в Ізраїлі. На цю посаду він призначив Євгена Корнійчука.

Також посольство України в Казахстані очолив Петро Врублевський. Крім того, Зеленський звільнив Олександра Горіна з посади посла в Південній Кореї.

Петро Врублевський донедавна був радником-посланником у посольстві України в Білорусі.