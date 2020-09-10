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10 вересня 2020, Київ 20:53
Новини | Політика

Зеленський призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані

Володимир Зеленський також звільнив посла у Південній Кореї

Президент Володимир Зеленський 10 вересня підписав укази про звільнення та призначення кількох дипломатичних представників України.

Зокрема, Зеленський звільнив Геннадія Надоленка з посади Надзвичайного і повноваженого посла України в Ізраїлі. На цю посаду він призначив Євгена Корнійчука.

Також посольство України в Казахстані очолив Петро Врублевський. Крім того, Зеленський звільнив Олександра Горіна з посади посла в Південній Кореї.

Петро Врублевський донедавна був радником-посланником у посольстві України в Білорусі.

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