Зеленський відвідав бойові бригади на Донецькому напрямку – ОПУ

Президент Володимир Зеленський у понеділок побував у командних пунктах військових з’єднань на Донеччині, повідомляє пресслужба його Офісу.

«Президент України заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ «Донецьк», а також про статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення. Володимир Зеленський поспілкувався з командирами щодо проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів. Глава держави та військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи. Також ішлося про способи підвищення мотивації воїнів», – розповіли в ОПУ.

Згідно з повідомленням, Зеленський також нагородив українських військових, які відзначилися в боях у складі ОТУ «Донецьк».

В ОПУ також повідомили, що під час робочої поїздки у прифронтові області Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де надають медичну допомогу військовослужбовцям, пораненим і травмованим на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Продовжується наступ на Запорізькому напрямку.