Зеленський збирається оглянути місце пожеж у Чорнобильській зоні

Президент України Володимир Зеленський збирається оглянути місце пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС під час робочої поїздки до Київської області. Про це повідомили у Офісі президента.

«Президент зустрінеться з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження, та вручить державні нагороди», – мовиться у повідомленні.

Зеленський також візьме участь у церемонії вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 26 квітня у зоні відчуження гасять пожежі на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

«Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (села Крива Гора та Рудьки – Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем», – зазначили у ДСНС.

До гасіння пожеж залучили важку техніку ДСНС та п’ять шляхопрокладачів ЗСУ. З вогнем борються понад 1000 людей.