Переговори щодо діалогу Зеленського і Путіна зараз не в активній фазі – Кулеба

Переговори між Україною і Росією про організацію розмови президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна були розпочаті, але наразі не ведуться, повідомив 14 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ці переговори були розпочаті, але зараз вони не перебувають у активній фазі між Україною та Росією», – цитує слова міністра агентство «Інтерфакс».

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті 1 грудня заявив, що Україна не зможе зупинити збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів з Росією.​

Питання про можливу зустріч президентів Росії і України почало обговорюватися ще навесні 2021 року, тоді Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним «у будь-якій точці українського Донбасу».

Пізніше, після кількох заяв про можливість зустрічі, офіційний Кремль заявив, що навряд чи цей діалог відбудеться, оскільки Зеленський наполягає на обговоренні Криму, а Кремль вважає, що там немає теми для обговорення.

Крім того, Росія відкидає звинувачення України і Заходу у збройній підтримці бойовиків. Кремль каже, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».