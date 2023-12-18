Зеленський повідомив про «конкретний графік дій» на початку нового року щодо підтримки України у війні

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про «конкретний графік дій» на початку нового року в інтересах подальшої підтримки України у розв’язаній Росією війні.

«Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої роботи цієї зими – і міжнародної, і деяких аспектів внутрішньої. Вже бачимо, як із перших чисел січня почнемо спрямовувати новий рік в інтересах захисту міжнародного права, в інтересах подальшої підтримки України в цій війні. На різних напрямах є конкретні домовленості, конкретний графік дій», – сказав Зеленський.

Оцінюючи рік, що минає, він відзначив «сигнал впевненої підтримки України».

«Цей рік показав, що можливості двосторонніх програм довготривалої підтримки – і не лише від найбільш сильних держав світу – є тим інструментом, який не лише ефективно допомагає, але й дає чіткий сигнал усім у світі – сигнал впевненої підтримки України. Будемо працювати й надалі щодо таких програм. І я дякую кожній державі, кожному лідеру, які вже прийняли відповідні формати роботи», – додав Зеленський.

19 грудня Володимир Зеленський дасть пресконференцію за підсумками року, точний час якої наразі невідомий.