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Зеленський проведе підсумкову пресконференцію 19 грудня – ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 грудня, дасть підсумкову пресконференцію
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 грудня, дасть підсумкову пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 грудня, дасть підсумкову пресконференцію, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня за посиланням.

«Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа. Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації», – додає Офіс президента.

Час та місце проведення пресконференції поки не повідомляються.

Попередня пресконференція президента відбулася у річницю повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2023 року.

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