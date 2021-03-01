Зеленський ввів у дію санкції проти 10 колишні високопоставлених силовиків

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію запроваджені РНБО санкції проти 10 колишніх високопоставлених силовиків.

«Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – мовиться у оприлюдненому документі.

Своїм рішення РНБО запровадила санкції проти 10 осіб з вищого офіцерського складу за зраду батьківщині.

Передбачено наступні обмеження:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, спеціальних звань, класних чинів)