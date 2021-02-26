Данілов про новий канал «трійки Козака»: «у нас демократична країна», але «свавілля не допустимо»

Секретар апарату Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував створення нового каналу ексспівробітниками холдингу народного депутата Тараса Козака.

На питання журналіста Данілов заявив, що РНБО «працює тільки з фактами».

«Скажімо так, у нас демократична країна. Якщо канал, новий, старий або якийсь інший, буде порушувати українське законодавство, якщо він буде працювати, скажімо так, на користь іноземної держави, він терміново буде потрапляти під санкції апарату РНБО для заслуховування на засіданні РНБО. Такого свавілля, яке було до певного часу, ми не допустимо», – заявив він.

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Данілов також натякнув на ймовірні порушення трудового законодавства, які могли мати місце на каналах, що підпали під санкції.

«Ми сьогодні всіх попереджаємо, що, шановні колеги, питання, коли ви порушували чинне законодавство, пов’язане зі страхуванням людей, які працювали в цих компаніях, це питання ще буде попереду. Ви всі (журналісти – ред.) переймаєтеся в засобах масової інформації і можете розуміти, що заробітна платня в 2,5 тисячі гривень – це просто смішно. І коли ці люди починають нам «робити мозок», що там по пенсіях, по зарплатах і таке інше – як казав класик української демократії, починати завжди треба з себе, щоб у вас все було добре», – додав секретар РНБО.

Він також заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Холдинг «Новини» наразі не оприлюднив реакції на цю заяву.

26 лютого почав мовлення канал «Перший незалежний», заснований ексспівробітниками холингу Тараса Козака «Новини», до якого входили канали NewsOne, Zik, «112 Україна».

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив 23 лютого, що в Україні створили товариство з обмеженою відповідальністю «Медіахолдинг «Новини».

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».