Президент збільшив на 30 осіб граничну чисельність працівників апарату РНБО

Президент України Володимир Зеленський збільшив граничну чисельність працівників апарату Ради національної безпеки і оборони зі 160 до 190 осіб. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
«У статті 1 указу президента України від 27 січня 2015 року №37«Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України» цифри «160» замінити цифрами «190», – йдеться у документі.
Також указом внесені зміни до положення про Національний координаційний центр кібербезпеки, які передбачають, серед іншого, введення у центрі посади заступника керівника, яким буде заступник секретаря РНБО України.
У жовтні минулого року Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергія Демедюка, який до цього працював керівником кіберполіції.
На початку жовтня новим секретарем РНБО став Олексій Данілов.
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