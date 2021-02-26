Зеленський збільшив штат апарату РНБО до 237 співробітників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення граничної чисельності співробітників апарату Ради національної безпеки і оборони України до 237 штатних одиниць. Указ 26 лютого оприлюднений на сайті голови держави.

Цим же документом Зеленський затвердив структуру апарату РНБО, до якої увійшли: секретар РНБО, його заступники, керівник апарату РНБО і його заступники, головний державний аудитор і 23 служби.

На початку 2020 року Зеленський своїм указом збільшив на 30 осіб граничну чисельність працівників апарату РНБО: зі 160 до 190 штатних одиниць.