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26 лютого 2021, Київ 16:05
Новини | Політика

Зеленський збільшив штат апарату РНБО до 237 співробітників

Цим же документом Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення граничної чисельності співробітників апарату Ради національної безпеки і оборони України до 237 штатних одиниць. Указ 26 лютого оприлюднений на сайті голови держави.

Цим же документом Зеленський затвердив структуру апарату РНБО, до якої увійшли: секретар РНБО, його заступники, керівник апарату РНБО і його заступники, головний державний аудитор і 23 служби.

На початку 2020 року Зеленський своїм указом збільшив на 30 осіб граничну чисельність працівників апарату РНБО: зі 160 до 190 штатних одиниць.

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