Зеленський: заборгованість із зарплати гірникам виплатять до кінця лютого

До кінця лютого цього року українським шахтарям виплатять усю заборгованість із зарплати, заявив на шахті «Межирічанська» в Червонограді на Львівщині президент Володимир Зеленський.

За словами голови держави, який 6 лютого перебував у Львівській області з робочою поїздкою, загальна заборгованість на всіх шахтах державного підприємства «Львіввугілля» становить 175 мільйонів гривень.

«Ми знаємо, що заборгованість із зарплати на шахті «Межирічанська» становить 22 мільйони гривень. Повна сума по підприємству – 175 мільйонів. До кінця лютого на цій шахті виплатять заборгованість. В Україні понад 50 шахт, а це 67 тисяч людей. Ніхто нікого не викидає», – наголосив президент.

На зустрічі з Зеленським члени родин загиблих шахтарів говорили про критичну ситуацію на шахтах ДП «Львівугілля», зокрема, що люди у шахти спускаються голодними, багато людей звільняються і виїжджають на роботу за кордон.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у день приїзду президента на рахунок підприємства «Львіввугілля» перечислено кошти на зарплату гірникам. На сьогодні за листопад 2019 року виплачено 78% від всієї суми.

Зеленський також заявив, що 25 лютого візьме участь у всеукраїнській нараді гірників, де б мали представити концепцію розвитку гірничої галузі і визначити, які копальні – збиткові, розробити й обговорити з суспільством плани щодо реформування шахт та їхньої модернізації.

Володимир Зеленський приїхав на Львівщину, щоб представити нового голову Львівської державної обласної адміністрації. Ним став підприємець Максим Козицький, 1981 року народження, хірург за освітою, фахівець із менеджменту, обліку й аудиту.