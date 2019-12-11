Зеленський скоротив штат ДУС

Президент України Володимир Зеленський скоротив граничну чисельність працівників Державного управління справами на десять штатних одиниць. Указ про це від 11 грудня оприлюднений на сайті голови держави.

«Затвердити граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 штатних одиниць», – йдеться в указі.

Крім того, президент визнав такою, що втратила чинність, статтю іншого указу, який встановлював граничну чисельність штату ДУС у 165 осіб.

11 червня Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами. Замість нього головою ДУС став Сергій Борзов.

Державне управління справами – єдиний орган з матеріально-технічного, побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності президента, Верховної Ради, уряду, РНБО та інших державних органів.