Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації, повідомляє Офіс президента 18 грудня.

Сьогодні ж Зеленський підписав відповідний указ, звільнивши перед цим його попередника Віталія Боговіна. Боговіна днями обрали головою Запорізької обласної ради.

16 грудня уряд України погодив призначення на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації її ексочільника Олександра Старуха. Він керував облдержадміністрацією упродовж двох років за часів президента Віктора Ющенка і був знятий з посади з приходом до влади президента Віктора Януковича.

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Олександр Старух народився у Запоріжжі 1973 року. Закінчив історичний факультет Запорізького державного університету, зараз – Запорізький національний університет. Має науковий ступень – кандидат історичних наук. Учасник Помаранчевої революції та Революції гідності в Запоріжжі. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. Одружений. Має двох дітей.

У 1998-2004 роках Олександр Старух викладав у Запорізькому державному університеті. З 2005 по 2008 роки працював на різних посадах у Секретаріаті президента, в т.ч. обіймав посади заступника та керівника Керівник Головної служби регіональної політики Секретаріату Президента України. З травня 2008 по березень 2010 року очолював Запорізьку обласну державну адміністрацію.

Після звільнення з посади голови Запорізької ОДА Старух займався науковою та політичною роботою. Зокрема, з серпня 2013 по липень 2020 року очолював Запорізьку обласну організацію ВО «Батьківщина». У 2015-2019 році був депутатом Запорізької обласної ради, був головою фракції «Батьківщини». Також двічі у 2012 та 2014 роках Старух балотувався від «Батьківщини» у народні депутати, однак не пройшов до парламенту.