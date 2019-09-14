Зеленський анонсує законопроєкт про статус ветеранів «найближчим часом»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що найближчим часом у парламенті з’явиться законопроєкт, який визначатиме статус ветеранів і добровольців. Документ буде визначений як невідкладний, повідомляє пресслужба Зеленського.

«Вірю, що цей законопроєкт, який розробляло Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами, скоро з’явиться у парламенті. Мені обіцяла пані міністр, і ми про це говорили, що за тиждень він уже буде готовий», – сказав президент під час церемонії відкриття національних змагань «Ігри нескорених» 14 вересня у Києві.

Володимир Зеленський зазначив, що у цьому проєкті закону буде закріплено механізм визначення статусу учасників бойових дій і добровольців.

Уряд України утворив Міністерство у справах ветеранів 28 листопада 2018 року, його за рішенням Верховної Ради очолила Ірина Фріз (перед тим – народний депутат України, член фракції БПП).

У новому уряді міністерство об’єднали із міністерством тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, його очолила Оксана Коляда.