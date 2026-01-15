Зеленський повідомив про зустріч зі Стерненком

Президент України Володимир Зеленський 15 січня повідомив, що зустрівся з активістом і волонтером Сергієм Стерненком.

«Подякував за підтримку нашої армії й зусилля з розвитку дронової складової захисту України. Обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства і конкретну роботу з бригадами. Важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Домовилися співпрацювати», – написав Зеленський у соцмережах.

Стерненко, коментуючи зустріч, заявив, що мав можливість обговорити «найбільш актуальні питання як щодо забезпечення війська і благодійної діяльності, так і щодо інших викликів, які стоять перед нашою державою».

«Передав від військових побажання та скарги – ми щодня отримуємо багато фідбеку з фронту, з усіх напрямків. І як фонд ми готові надавати його ще більше, а також допомагати із розвитком безпілотних технологій. Щоб військо було сильнішим. Щоб Україна була сильнішою. Пряма та відверта комунікація важлива», – додав він і подякував Зеленському за розмову.

Напередодні президент повідомляв про зустріч з українським волонтером Сергієм Притулою.

За результатами опитування центру Разумкова, оприлюдненому в грудні минулого року, серед суспільних інституцій найбільшою довірою українців користуються Збройні сили України (повністю або скоріше довіряють 92% опитаних), Державна служба з надзвичайних ситуацій (86%) і волонтерські організації (81%).